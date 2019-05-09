العراق: قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف سوقا في مدينة الصدر شرق بغداد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 15 على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مساء الخميس سوقا في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم نفذه انتحاري فجر حزامه الناسف في سوق تجارية في شرق بغداد الخميس، بحسب ما أفاد مصدر أمني عراقي.

وقال ضابط في الشرطة العراقية برتبة مقدم إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب محال تجارية داخل سوق جميلة المزدحمة" بمدينة الصدر في شرق بغداد. مضيفا أن الهجوم أسفر عن "مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح". كما أكد مصدر طبي في مستشفى الكندي هذه الحصيلة.

ووقع الهجوم في الساعة التاسعة مساء (18,00 ت غ)، وهو وقت يتجمع فيه الناس بعد الإفطار في شهر رمضان.

Advertisements

ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان العراق أعلن في نهاية 2017 دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد. لكن الجهاديين ما زالوا يملكون خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان وخصوصا في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا.