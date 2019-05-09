الان تتابع “الاتصالات” تعلن إطلاق الأكاديمية السعودية الرقمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، إطلاق الأكاديمية السعودية الرقمية في المملكة والتي تعنى بتنمية وتمكين القدرات البشرية ليكون أبناء وبنات الوطن عاملاً حاسماً يسهم في تحقيق المستهدفات الرقمية لرؤية ٢٠٣٠.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الاتصالات” تعلن إطلاق الأكاديمية السعودية الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.