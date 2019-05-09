شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: القوات السودانية تضبط 241 كيلوجرامًا ذهب على طائرة بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت قوات الدعم السريع السودانية 241 كيلوجرامًا من الذهب فى طائرة هبطت فى العاصمة الخرطوم اليوم الخميس، فى إطار تحقيق فى عملية تهريب محتملة.

وقالت القوات إن الطائرة أقلعت من ولاية نهر النيل.

وقال اللواء عثمان محمد من قوات الدعم السريع، إن 93 كيلوجراما فقط من هذه الكمية هى الحاصلة على ترخيص بالتصدير، ولم يتضح وضع باقى الكمية.

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وأضاف "واجبنا أن نسلم هذه الكمية الكبيرة لبنك السودان ومن ثم يتم اتخاذ وإكمال الإجراءات القانونية".

ولم يذكر محمد اسم شركة مغربية خاصة كانت مخولة بتصدير الذهب ولم يدل بأى تفاصيل أخرى، لكنه أشار إلى أن الشركة مسجلة قانونًا للعمل فى السودان.

ومناجم الذهب مصدر أساسى للعملة الأجنبية فى البلاد التى تنتج 100 طن من المعدن الأصفر كل عام.

وهناك تقديرات تشير إلى أن نحو 70% من ذلك الإنتاج يهرب للخارج مع محاولة المنتجين الالتفاف على القواعد التنظيمية، التى تحتم بيع الذهب للبنك المركزى بالعملة المحلية بسعر يقل كثيرًا عن نظيره فى السوق السوداء.