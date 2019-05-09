بحضور سوري... احتفال روسي في قاعدة حميميم بمناسبة عيد النصر (فيديو)

وذكرت وكالة "سانا" أن قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا أقامت "احتفالا مركزيا في قاعدة حميميم باللاذقية بمناسبة عيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى وذلك بحضور منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية".

© Sputnik . Alexey Kudenko

وبحسب الوكالة، شمل الاحتفال عرضا عسكريا شاركت فيه وحدات عسكرية سورية وروسية وعرضا بالعتاد والسلاح وبعدها تم وضع إكليلين من الورد على ضريح الجندي المجهول في قاعدة حميميم وتكريم عدد من الضباط والجنود الروس من العاملين في سوريا.

وقال اللواء مدير الإدارة السياسية (ممثل نائب القائد العام للجيش السوري): "إننا في سوريا ونحن نستذكر بطولة الشعب الروسي الأبي وشجاعته وقدرته الفائقة على التضحية نجد أنفسنا أمام صورة مشابهة من ملاحم الرجولة والبطولة التي يسطرها رجال قواتنا المسلحة دفاعاً عن قيم الحق والعدالة في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي لا تقف أخطاره عند حدود جغرافية بل تستهدف الأمن والاستقرار في شتى أنحاء المعمورة".

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حضر الاحتفال عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدة وشخصيات رسمية وعسكرية.

وتحتفل روسيا في الـ9 من أيار/ مايو بالذكرى الـ73 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.