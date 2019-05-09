ارتفاع حصيلة هجوم بغداد إلى 8 قتلى و12 جريحًا‎

بغداد/علي جواد/الخليج 365

ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف حي مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، الخميس، إلى 8 قتلى و12 جريحًا غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصدر أمني.

وقال أحمد خلف ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، لـ"الخليج 365"، إن "التفجير الانتحاري بواسطة حزام ناسف داخل سوق جميلة بحي مدينة الصدر (ذو أغلبية شيعية) شرقي بغداد خلف 8 قتلى و12 جريحا غالبيتهم من المدنيين المتبضعين".

وأوضح خلف أن "الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى القريب في مدينة الصدر".

وتابع أن "قوات الجيش والشرطة فرضت إجراءات أمنية مشددة في عموم المدينة تحسبا لهجمات أخرى".

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة "عمليات بغداد" (تتبع وزارة الدفاع)، سقوط قتلى وجرحى جراء التفجير ذاته، دون أن تعلن حصيلة محددة، فيما ذكر مصدر أمني إن التفجير خلف قتيلا وعددا من الجرحى كحصيلة أولية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 19.45 تغ، غير أن مثل هذه التفجيرات يتبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي ما زال له أذناب بالعراق، رغم إعلان الحكومة هزيمته في أواخر 2017.

وشهدت العاصمة العراقية في الأشهر الماضية استقرارا نسبيا في الوضع الأمني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.