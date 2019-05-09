الأردن.. وقفة احتجاجية بعمان تُطالب بالإصلاح

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

شارك عشرات الأردنيين، مساء الخميس، بوقفة احتجاجية بالعاصمة عمان، تُطالب بالإصلاح وتغيير النهج في البلاد.

ونفذ المشاركون وقفتهم في ساحة قريبة من محيط الدوار الرابع - قرب مقر الحكومة - وسط هتافات غير مسبوقة، استجابة لدعوات بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم قلة أعداد المشاركين، إلا أنه جرى خلال الوقفة احتكاك مع رجال الأمن، بعد أن علم المحتجون باعتقال زملاء لهم، وفق ما أفاد به مراسل الخليج 365.

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وهتف المشاركون "علّا يا بلادي علّا.. الموت ولا المذلة" و"حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية" وغيرها من الهتافات التي طالت رموز الدولة.

كما رفعوا لافتات كتب عليها "ملكية دستورية" و"حكومات منتخبة تملك الولاية العامة" و"تغيير نهج وليس تغيير وجوه وأقنعة"، وغيرها من العبارات الأخرى.

وتعدّ الوقفة هي الأولى خلال شهر رمضان، بعد مرور عام على احتجاجات عارمة اجتاحت البلاد، أدت لرحيل رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، وتكليف عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، بتشكيل حكومة خلفاً له.

كما أن الوقفة تأتي بعد ساعات من تعديل حكومي ثالث أجراه رئيس الوزراء عمر الرزاز، في وقت سابق الخميس، أدخل فيه وزير الداخلية السابق سلامة حماد، إلى تشكيلته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.