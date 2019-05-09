العراق.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مدينة الصدر بالعاصمة

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت قيادة "عمليات بغداد" (تتبع وزارة الدفاع)، الخميس، سقوط قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عددا (لم يحدده) من الشهداء والجرحى سقطوا، إثر تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف في أسواق منطقة جميلة بمدينة الصدر".

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من جانبه، قال مصدر أمني للأناضول، إن انتحاريا فجر نفسه قرب سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وأضاف، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن التفجير خلف قتيلا وعددا من الجرحى كحصيلة أولية، دون تفاصيل عن حالة الجرحى وهوية الانتحاري.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة (18:45 ت.غ).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.