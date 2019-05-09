​الأمم المتحدة: 10 ملايين يمني على بُعد خطوة واحدة من المجاعة

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن حوالي 10 ملايين شخص في اليمن أصبحوا الآن على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وأنها تبذل قصارى جهدها مع الشركاء لمساعدتهم.

جاء ذلك جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال المسؤول الأممي، "تشير التقديرات أن حوالي 10 ملايين شخص في اليمن، صاروا على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

وأردف قائلا "نجح برنامج الغذاء العالمي، خلال مارس/آذار الماضي، في الوصول إلى 10.6 مليون شخص وتقديم المساعدات الغذائية الطارئة لهم، وفي الأشهر المقبلة يهدف البرنامج إلى توسيع عملياته لتصل إلى 12 مليون شخص شهريًا".

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واستدرك قائلا "تهدف خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019، إلى مساعدة أكثر من 20 مليون يمني بالغذاء والماء والرعاية الصحية وأنواع أخرى من المساعدات".

وأوضح أن هذه الخطة "تتطلب 4.2 مليار دولار، وبلغ حاليا إجمالي تمويلها نحو 14 بالمئة فقط".

ودعا "حق"، جميع المانحين إلى تمويل خطة 2019 بالكامل، في أسرع وقت ممكن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.