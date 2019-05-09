بيان صحفي عاجل من صحة المدينة المنورة

الخليج - ياسر الحبيشي

بالإشارة إلى ما تم تداوله بشكل محدود عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود عدوى مميتة في أحد المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

عليه نود التوضيح أن لا صحة لما تم تداوله، ونشير إلى أن لجنة مكافحة العدوى في المستشفى المذكور تلزم الممارسين الصحيين باتخاذ كامل الاحتياطات في حال وجود أي ميكروب تكونت لديه مناعة ضد أغلب المضادات الحيوية حتى وإن كان ضعيف الخطورة، مع العلم بأن هذا الإجراء يتم إتباعه في جميع المستشفيات ولا يوجد ما يستدعي القلق.

والله الموفق،