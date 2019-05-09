“خليف”: موظفو الصحة يردون المساواة بالأطباء في بدل السكن

صحيفة الخليج الالكترونية وجّه الكاتب الصحفي سعد خليف، رسالة إلى وزير الصحة، ناشده فيها بمساواة موظفي وزارة الصحة بالأطباء في بدل السكن. وقال “خليف”، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر: “معالي وزير الصحة لا ننكر استحقاق الأطباء لبدل السكن، ولكن لو استخدمت نظام المؤشرات الذي تعتمد عليه وزارة الصحة الآن لوجدت أن نسبة موظفي الصحة غير الأطباء الذين يسكنون بالإيجار والمستحقين لبدل السكن نسبة أكثر من الأطباء”. وأضاف “خليف”، في مناشدته للوزير عبر “تويتر”: “موظفينك يريدون المساواة يا معالي الوزير”.

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