الصهيب العاصمي

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صحيفة الخليج الإلكترونية
ومُجادِلٍ أعياهُ أسْري قلبَهُ
ذي عادتي فعلامَ لا يتَضَعضَعُ
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وَأَلِفْتُ أنّي ليس لي مِن رادِعٍ
إِلّاهُ حُـسْـنًـا قد مَلَـكْـنِي يَردعُ
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وَيَعِيبُنِي في خُلْدِهِ ويظُنُّ بي
ويقولُ أنّي بالهوى أَتَصَنَّعُ
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بعض العيوبِ مدائحٌ في قَولِهِ
فأَحَبُّ عندي ما يقولُ ويصنعُ
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أوَلَيسَ يَشْفَعُ ما يقولُ أُطِيعُهُ
وَبِكُلِّ أمْرٍ مِنْهُ كُلِّي يَتبَعُ
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لَم تَفْطِمِ الأيّامُ عنّي مُرّها
وأبى الفِطامُ عَلَيّ إِلَّا أرضَعُ
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دع عنْكَ لومي والعِتابَ وناشِنِي
بِالشِّعرِ قافِيَةً ومَعنًى تُودِعُ
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كُلُّ القصائِدِ گالنساءِ عدَدْتُها
وأَعُدُّ أَحسَنهُنَّ فيها المَطلعُ
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يأْتِينَ وَحْيَ وصِيّةٍ گرسائِلٍ
وهوى البريدُ يُدِيرُها ويُوَزِِّعُ
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وسعيدها مَن في المَحبَّةِ صادقٌ
وتعيسها مَن في المَحبّةِ يَخْدَعُ
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لو گان يجمعنا فُؤادٌ ذاكِرٌ
فَبِقَدْرِهِ يا ليتَ أنَّا نَخْشَعُ
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بابُ الأَحِبَّةِ بالمذاهِبِ واسِعٌ
لو كانَ لي عيبٌ فَـعَـفْـوُكَ أَوْسَعُ
قصيدة
الشاعر محمد عسيري
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