الصهيب العاصمي

صحيفة الخليج الإلكترونية

ومُجادِلٍ أعياهُ أسْري قلبَهُ

ذي عادتي فعلامَ لا يتَضَعضَعُ

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وَأَلِفْتُ أنّي ليس لي مِن رادِعٍ

إِلّاهُ حُـسْـنًـا قد مَلَـكْـنِي يَردعُ

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وَيَعِيبُنِي في خُلْدِهِ ويظُنُّ بي

ويقولُ أنّي بالهوى أَتَصَنَّعُ

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بعض العيوبِ مدائحٌ في قَولِهِ

فأَحَبُّ عندي ما يقولُ ويصنعُ

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أوَلَيسَ يَشْفَعُ ما يقولُ أُطِيعُهُ

وَبِكُلِّ أمْرٍ مِنْهُ كُلِّي يَتبَعُ

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لَم تَفْطِمِ الأيّامُ عنّي مُرّها

وأبى الفِطامُ عَلَيّ إِلَّا أرضَعُ

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دع عنْكَ لومي والعِتابَ وناشِنِي

بِالشِّعرِ قافِيَةً ومَعنًى تُودِعُ

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كُلُّ القصائِدِ گالنساءِ عدَدْتُها

وأَعُدُّ أَحسَنهُنَّ فيها المَطلعُ

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يأْتِينَ وَحْيَ وصِيّةٍ گرسائِلٍ

وهوى البريدُ يُدِيرُها ويُوَزِِّعُ

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وسعيدها مَن في المَحبَّةِ صادقٌ

وتعيسها مَن في المَحبّةِ يَخْدَعُ

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لو گان يجمعنا فُؤادٌ ذاكِرٌ

فَبِقَدْرِهِ يا ليتَ أنَّا نَخْشَعُ

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بابُ الأَحِبَّةِ بالمذاهِبِ واسِعٌ

لو كانَ لي عيبٌ فَـعَـفْـوُكَ أَوْسَعُ

قصيدة

الشاعر محمد عسيري