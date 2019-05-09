إصابات إثر اصطدام 9 مركبات بطريق #الطائف – #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

أفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، بوقوع حادث تصادم بين تسع سيارات بطريق الطائف – الرياض، في الطريق المتجّه إلى العاصمة.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّه بلغ من أحد المواطنين (لم يكشف هويته) عن اصطدام تسع مركبات بطريق الطائف – الرياض؛ ما أسفر عن سقوط بعض المصابين.

ولم يحدّد البيان عدد المصابين، لكنّه أشار إلى أنّ الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث؛ لإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.

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وكان المركز حذّر، في وقت سابق من اليوم، من تدني مدى الرؤية؛ بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على بعض الطرق، بينها طريق «الطائف – الرياض» الذي شهد هذا الحادث المروري.

وقال المركز عبر حسابه على «تويتر»: «تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من طرق (الطائف – الرياض – مكة – المدينة – الساحل)»، داعيًّا إلى أخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة مرتادي الطرق.

وكان جهاز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدر، في وقت سابق، تنبيهًا لسكان منطقتي الرياض والشرقية، محذرًا من طقس الساعات المقبلة، والتي تتأثر فيها محافظات المنطقتين، بتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية.