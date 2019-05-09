شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الغبار.. وفاة وإصابة 24 شخصاً إثر اصطدام 9 مركبات على طريق «الطائف- الرياض» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
باشرت الجهات الصحية الإسعافية والأمنية على طريق الطائف – الرياض، حادثاً مرورياً أسفر عن عددٍ من الإصابات؛ نتيجة اصطدام 9 مركبات بسبب الغبار وتدني الرؤية في موقع الحادث.
وأوضح مركز ٩١١ أنه تلقى بلاغاً من مواطن عن اصطدام ٩ مركبات بطريق الطائف – الرياض باتجاه الرياض؛ نتج عنه 3 حالات وفاة و21 إصابة.
وباشرت الجهات المختصة الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
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