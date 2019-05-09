شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الغبار.. وفاة وإصابة 24 شخصاً إثر اصطدام 9 مركبات على طريق «الطائف- الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

باشرت الجهات الصحية الإسعافية والأمنية على طريق الطائف – الرياض، حادثاً مرورياً أسفر عن عددٍ من الإصابات؛ نتيجة اصطدام 9 مركبات بسبب الغبار وتدني الرؤية في موقع الحادث.

وأوضح مركز ٩١١ أنه تلقى بلاغاً من مواطن عن اصطدام ٩ مركبات بطريق الطائف – الرياض باتجاه الرياض؛ نتج عنه 3 حالات وفاة و21 إصابة.

وباشرت الجهات المختصة الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.