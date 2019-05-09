شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الغبار.. أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض بسبب موجة الغبار الكثيفة التي تشهدها المنطقة. وطالبت قوات أمن الطرق بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

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