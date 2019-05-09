شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. موجة غبار كثيفة تغطي الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: تشهد العاصمة الرياض في هذه الأثناء موجة غبار كثيفة تسببت في تدني مدى الرؤية الأفقية. وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت تنبيهاً متقدماً حذرت فيه من حالة تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية تتواصل حتى الثانية من فجر الجمعة، وتشمل: الخرج، والدوادمي، والرياض، والزلفي، والقويعية، والمجمعة، وحوطة بني تميم، وعفيف. Advertisements

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