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السراج يعلن شرط وقف إطلاق النار في طرابلس

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فائز السراج

فائز السراج

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، فرنسا بإدانة هجمات قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، مجددا موقف حكومته الذي يربط وقف إطلاق النار بانسحاب قوات الجيش الليبي. وبحسب بيان لحكومة الوفاق الوطني، تناول لقاء السراج مع ماكرون في باريس: "أكد الرئيس خلال المحادثات على موقف حكومة الوفاق الوطني الثابت بالتصدي للقوات المعتدية دفاعا عن العاصمة وحماية للشعب، وقال إن دعوات وقف إطلاق النار يجب أن تقترن بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث جاءت".

وأكد السراج أن أي آلية يقترحها المجتمع الدولي في هذا الأمر يجب أن تحقق هذا المطلب العادل، مطالبا المنطقة الشرقية بالعمل على اختيار ممثلين لهم من سياسيين ونخب وأعيان للعودة للمسار السياسي.وذكر: "لم يعد حفتر أو عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، شركاء في الحوار أو التفاوض"، مطالبا ماكرون بإدانة الهجوم

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