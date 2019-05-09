فيديو.. حوادث الطائرات بين الموت المروّع والنجاة الأعجوبية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تقع حوادث الطائرات نتيجة لأي من الظروف الطبيعية أو غيرها من الظروف غير المتوقعة. تحطم الطائرات تعتبر من الكوارث الكبيرة، وغالبًا ما تنتهي بشكل مأساوي، لكن بعض المعجزات أبقت بأعجوبة على حياة ركابها. حادثة طائرة ميامي إير إنترناشيونال الأمريكية في 4 مايو 2019 أحدث حلقة من مسلسل المعجزات الجوية. Advertisements انزلقت الطائرة "بوينج 737" وعلى متنها 136 راكبًا و7 من أفراد طاقمها، إلى نهر سانت جونز في ولاية فلوريدا الأمريكية. التفاصيل من هنا:

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