تغريدة عنصرية عن الطفل الملكي تطرد المذيع الرائع في «BBC»

وتعليقًا على القرار، قال بيكر إنّ "BBC" تخلصت منه بسرعة، موضحًا أنَّ مدراءه اتهموه بأنه كان على علم بالدلالات العنصرية للصورة.
وصرح متحدث باسم الشبكة البريطانية: "كان هذا خطئًا خطيرًا، ويتعارض مع القيم التي نسعى للالتزام بها كمحطة.. داني مذيع رائع لكنه لن يظهر لتقديم برنامجه الأسبوعي".
وأقدم بيكر الذي يقدم برنامج "داني بيكر" صباح كل سبت على "BBC" الإذاعة الخامسة على حذف التغريدة المثيرة للجدل بسرعة، وقال: "اعتذار بصدق" موضحا أنه لم يفكر بالدلالات المحتملة لتصرفه.
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