تغريدة عنصرية عن الطفل الملكي تطرد المذيع الرائع في «BBC»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت شبكة "BBC" البريطانية، اليوم الخميس، طرد المذيع داني بيكر بعد اتهامه بنشر تغريدة حساسة وعنصرية تعليقًا على ولادة الطفل الملكي أرتشي.

ونشر بيكر صورة بالأبيض والأسود لشمبانزي يرتدي بدلة ، وكتب في وصفه للصورة أنّ "الطفل الملكي يغادر المستشفى"، وأثارت تغريدته ردود فعل كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على القرار، قال بيكر إنّ "BBC" تخلصت منه بسرعة، موضحًا أنَّ مدراءه اتهموه بأنه كان على علم بالدلالات العنصرية للصورة.

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وصرح متحدث باسم الشبكة البريطانية: "كان هذا خطئًا خطيرًا، ويتعارض مع القيم التي نسعى للالتزام بها كمحطة.. داني مذيع رائع لكنه لن يظهر لتقديم برنامجه الأسبوعي".

وأقدم بيكر الذي يقدم برنامج "داني بيكر" صباح كل سبت على "BBC" الإذاعة الخامسة على حذف التغريدة المثيرة للجدل بسرعة، وقال: "اعتذار بصدق" موضحا أنه لم يفكر بالدلالات المحتملة لتصرفه.