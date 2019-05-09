ترامب لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران.. وينتظر «اتصالًا»

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، قبل أيام، إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب ما وصفته بأنه تهديد جديد من طهران.
وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، إنّ قرار إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" إلى الخليج العربي جاء "لردع التهديد الإيراني في المنطقة".
وأضاف: "لقد كان تركيزنا على عامل الردع، فاستنادًا إلى المعلومات الاستخبارية أردنا إرسال رسائل لإيران تفيد بأننا مدركون للتهديد الذي تمثله في المنطقة وبأننا مؤهلون للرد على هذا التهديد".
كما ذكر المبعوث الأمريكي بشأن إيران براين هوك، أن إرسال بلاده لحاملة طائرات ليس رسالة سياسية، بل دفاع عن النفس بعد ورود تهديدات بأعمال عدائية.
واعتبر هوك أن أي هجوم من الميليشيات المدعومة من طهران سيتحمل مسؤوليته النظام الإيراني، قائلًا: "لن نميز بين طهران ووكلائها".
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