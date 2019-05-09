شكرا لقرائتكم وزير الدفاع المصري يزور المنطقة الجنوبية ويشيد بتأمين الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 53 دقيقة في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 17:56

أشاد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي بجهود قوات المنطقة الجنوبية في تأمين بوابة مصر الجنوبية والقضاء على جميع أعمال التسلل والتهريب بروح معنوية عالية، بانضباط وأداء متميز بجانب الإشراف على تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية للدولة في جنوب مصر.



والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من قادة وضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وشاركهم تناول الإفطار، في إطار لقاءاته المستمرة مع قوات الجيش للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الإتجاهات.

وأشاد وزير الدفاع بما تبذله القوات من جهود وتضحيات للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على سلامة أراضيه.

في سياق متصل، التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني (المعني بتأمين شمال سيناء) وشاركهم تناول الإفطار ونقل لهم تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي. وأشاد بالنجاحات التي حققها رجال الجيش الثاني بالتعاون مع قوات الشرطة في تجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء بما ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر.

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وأكد الفريق محمد فريد استمرار رجال القوات المسلحة في دحر العناصر الإرهابية تزامناً مع تنفيذ مخططات التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

في غضون ذلك، شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عبور حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لنكولن" القناة متجهة إلى منطقة الخليج، وذلك خلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة.

واستقبل مميش، اللواء رالف جروفر كبير مسؤولي الدفاع وملحق الدفاع في القاهرة والذي زار القناة للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الأميركية بأمان، معرباً عن امتنانه الشديد للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، وثمن الجهد المبذول لتطوير المجرى الملاحي للقناة وكفاءة إجراءات التأمين التي تضمن عبور سفن الأسطول العالمي بأمان تام.

وأكد الفريق مميش أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في تحسين الخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء وكسب ثقة المجتمع الملاحي بما عزز المكانة الدولية الرائدة للقناة كأهم وأسرع وأقصر الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، مشيداً بكفاءة إجراءات تأمين المجرى الملاحي وبطولة رجال القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي في تأمين حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس وحماية المنشآت الرئيسية للهيئة.