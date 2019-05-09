شكرا لقرائتكم "الكتائب" يجمع تواقيع 10 نواب ويطعـن بقانون الكهرباء أمام "الدستوري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 53 دقيقة في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 21:21

بعد الطعينين بقانون الضرائب، وبموازنة العام 2018، نجح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في جمع تواقيع عشرة نواب للطعن بالقانون الذي أقره البرلمان اللبناني في جلسة 17 نيسان (ابريل) الفائت، والمتعلق بتطبيق خطة الكهرباء أمام المجلس الدستوري.



تقدم حزب الكتائب، اليوم (الخميس) بطعن في قانون الكهرباء أمام المجلس الدستوري، بعد الإستحصال على توقيع 10 نواب. واستند الطعن الذي تألف من 18 صفحة، الى 7 مخالفات دستورية هي:

"- مخالفة القانون المطعون به الأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة.

"- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المادة 89 من الدستور اللبناني لجهة عدم إستصدار قانون منح التزام أو إمتياز وإلى زمن محدود.

"- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المواد 16 و 17 و 65 من الدستور لجهة عدم مراعاة إختصاص مجلس النواب ومجلس الوزراء.

"- مخالفة القانون المطعون به لأحكام الفقرة ه من مقدمة الدستور لجهة عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

"- مخالفة القانون المطعون به لمبدأ وضوح القاعدة القانونية وأصول التشريع لجهة كيفية نص القوانين.

"-مخالفة القانون المطعون به لمفهوم الاستثناء.

- مخالفة القانون المطعون به لمبدأ الأمان التشريعي ومبدأ الثقة المشروعة اللازمة بالقوانين ولانتهاك سيادة القانون".

وطلب المستدعون من المجلس الدستوري "إتخاذ القرار فورا بوقف تنفيذ مفعول القانون المطعون فيه جزئيا أو كليا إلى حين البت بمراجعة الطعن في الأساس عملا بأحكام المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، منعا للوقوع في حال اللا استقرار القانوني التي تؤثر بشكل سلبي على مجريات مناقصات الكهرباء وعلى الانتظام القانوني والمالي للدولة".

والموقعون على الطعن هم الى سامي الجميل: نديم الجميل، الياس حنكش، مروان حمادة، نقولا نحاس، بولا يعقوبيان، فيصل كرامي، علي درويش، أسامة سعد، وجهاد الصمد".

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الجميل: لا نوقف الخطة بل نفرض الالتزام بالدستور

ولدى خروجه من المجلس الدستوري، وفي حضور نحاس ويعقوبيان وسعد، شكر الجميل جميع النواب الذين وقعوا وكسروا كل التوقعات بأن لا إمكانية في المجلس النيابي الحالي بأن يكون هناك طعون"، مشيرا الى أن "هذا الطعن الثالث الذي يقدمه حزب خلال عامين، املا أن يكون مصيره مشابها لأول طعنين".

وأوضح الجميل ان "الطعن ليس بخطة الكهرباء وهو لا يوقفها، بل بالقانون الذي اعفى الدولة أو الحكومة من تطبيق القانون، وإذا قبل المجلس الدستوري الطعن يكون بذلك يلزم الحكومة بتطبيق القوانين وتحديد أي قانون هو الاطار الناظم لعمليات التلزيم بشكل يضمن الشفافية وان يكون التلزيم بطريقة صحيحة". وقال: "نحن نؤمن بالمؤسسات، في وقت هناك خروج عن القانون وتجنب لتطبيقه وخروج عن منطق المؤسسات في الكثير من القرارات لكننا نصر على الالتزام بالمؤسسات الدستورية والقضائية لذلك لجأنا الى المجلس الدستوري الذي هو المؤسسة التي تدافع عن سلطان القانون والدستور في البلد بشكل يمنع اي تجاوز للقواعد".

وتابع: "في حال قبل الطعن نكون اولا فرضنا إحترام الدستور والقوانين المرعية عند اجراء المناقصات، ثانيا توضيح الاطار القانوني والاليات التي تطبق على هذه المناقصات بشكل لا يقبل الالتباس، وثالثا تعيين هيئة ناظمة للكهرباء، ورابعا الحفاظ على دور كل المؤسسات الدستورية والاجهزة الرقابية والادارية، وضمان الرقابة على الخطة بكافة مراحلها، تأمين الشفافية والتنافس الحر بين الشركات وبالتالي المصلحة العامة وحقوق المواطنين".

يعقوبيان

من جهتها، أعربت النائب يعقوبيان عن سعادتها لأن "هناك نوابا يثبتون أن النائب قادر على القيام بواجبه في المحاسبة والمراقبة واللجوء إلى المؤسسات الدستورية، وهي التي رأينا شللا كبيرا في عملها نظرا إلى نظام المحاصصة ومنطق ضرورة التوافق على كل شيء"، مشيرة إلى "أننا استطعنا أن نجمع التواقيع، بفعل عمل جبار قام به حزب الكتائب". ولفتت إلى أن "سبق لها أن أعدت طعنين ولم تستطع جمع عشرة نواب، علما أنهما كانا ليحافظا على جيوب اللبنانيين".

وأكدت أن "الطعن لا يعرقل الخطة ولا يوقفها، بل يحافظ على أموال اللبنانيين وعلى المؤسسات والقوانين والعمل السوي في المناقصات، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين عندما تكون هناك التزامات مالية للدولة".

نحاس

بدوره، شكر النائب نحاس كل من ساهم في هذا الموضوع لأن "من لا يعتَبر من الماضي لا يتقدم". وأشار إلى أن كلفة ملف الكهرباء بلغت 20 بليون دولار لأن النهج السائد يقوم على تخطي القانون وعدم تطبيقه، وهي حال القانون المطعون به، وقد وقعنا الطعن لأننا نريد العودة إلى تطبيق القوانين التي وضعت، ليس لغاية أو مشروع محدد ولا لأهداف غير واضحة، بل لأننا نريد الشفافية والتنافسية، ولأننا نريد إعطاء إشارة إلى المجتمع الدولي بأننا بدأنا الاصلاح الحقيقي، وأننا قادرون على ايصال لبنان إلى مكان أفضل".

سعد

أما النائب سعد، فاعتبر أن "الطعن قدم لأن القانون يخالف مواد دستورية عدة"، مشددا على "ضرورة تصويب الأمور، خصوصا أن اللبنانيين عانوا على مدى سنوات من ملف الكهرباء ولا يزالون، بفعل مخالفة الدستور والقوانين، وهو ما كلف مليارات الدولارات من دون أي حلول".

وقال: "نحن هنا لنطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتزام الدستور لنسير على الطريق الصحيح"، علما أن ليس صحيحا الكلام عن استثناءات ومخالفات للقوانين بحجة تسيير الأمور".