شكرا لقرائتكم العراق: مقتل خمسة من أسرة واحدة في هجوم مسلح قرب الموصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الموصل - رويترز | منذ ساعة في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 17:51

قال مسؤولون في الشرطة العراقية ومصادر في مستشفى إن مسلحين قتلوا بالرصاص خمسة من أفراد أسرة واحدة في هجوم على منزلهم قرب مدينة الموصل بشمال البلاد في وقت متأخر أمس الأربعاء.



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وقال مسؤولو الشرطة في المنطقة إن متشددين من تنظيم "داعش" ضالعون في الهجوم.

وأفاد بيان من وزارة الداخلية بأن "عناصر إرهابية" هاجمت منزل مسؤول قروي في منطقة حمام العليل جنوبي الموصل فقتلته وابنيه وأحد أقاربه وأمه وأصابت شخصين آخرين. ولم تعلن جهة مسؤوليتها بعد لكن متشددي "داعش" ينشطون في المنطقة.

وفي واقعة منفصلة هاجم مسلحون مخزنا للحبوب في بلدة الشرقاط اليوم فقتلوا حارسا وأضرموا النار في مركبة.

وفي كانون الأول (ديسمبر) العام 2017، أعلن العراق النصر على التنظيم الذي كان يسيطر يوما ما على مساحات واسعة من البلاد. لكن المتشددين غيروا أساليبهم ليعتمدوا بشكل أكبر على الهجمات منذ هزيمتهم وطردهم من المناطق التي كانت تحت سيطرتهم لسنوات.