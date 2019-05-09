شكرا لقرائتكم كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى في ثاني تجربة خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 21:49

سيول - رويترز - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى فيما يبدو اليوم الخميس، وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إشراف زعيمها كيم جونغ أون على تجربة لإطلاق عدة قذائف وصاروخ.



وجاءت عملية الإطلاق في الوقت الذي يزور فيه المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيجون سول لإجراء محادثات مع وزيرة الخارجية كانج كيونج وها ونظيره المبعوث النووي لي دو هون.

ووصف البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية إطلاق الصاروخين بأنه "مقلق جدا" ولا يساعد جهود خفض التوترات على شبه الجزيرة وتحسين العلاقات بين الكوريتين وسط محادثات مطولة بشأن التخلي عن السلاح النووي. وأعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية في بيان إن الصاروخين أطلقا من منطقة كوسونج شمال غرب كوريا الشمالية باتجاه الشرق.

وأضافت أن أحدهما قطع مسافة 420 كيلومترا بينما قطع الآخر مسافة 270 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع نحو 50 كيلومترا قبل أن يسقطا في البحر. وقال محللون إن من السابق لأوانه تحديد نوع الصاروخين.

وقال الباحث في منتدى الدفاع والأمن الكوري يانغ أوك: "لا نعرف أي نوع من الصواريخ هذا من مجرد المسافة التي قطعها". وسيكون مثل هذا المدى على الأرجح أطول من مدى معظم القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية يوم السبت الماضي من ساحلها الشرقي باتجاه المحيط، ما أدى لزيادة التوتر بشدة بالتزامن مع جمود في المحادثات بين بيونغيانغ وواشنطن.

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وأضاف يانغ: "عادت كوريا الشمالية إلى أساليبها التصعيدية التقليدية السابقة. أعتقد أنهم سيواصلون التصعيد باستخدام صواريخ قصيرة المدى فيما يبدو.. شيء لن يدفع الولايات المتحدة للرد على الفور".

وأكد الجيش الكوري الجنوبي بعد عملية الإطلاق اليوم الخميس أنه عزز الرقابة والأمن تحسبا لإطلاق المزيد من الصواريخ. وأضاف أنه يتعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى معلومات إضافية عن الصاروخين.

وقالت ناطقة باسم البيت الأزرق في كوريا الجنوبية إن "تشونغ إيوي يونغ المستشار الأمني للرئيس مون جيه إن يراقب الوضع عن كثب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الجيش". وأكدت وزارة الدفاع اليابانية أنها لم ترصد أي صاروخ باليستي في المياه الإقليمية اليابانية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة ولا ترى أي تأثير مباشر على الأمن. وأجرت كوريا الشمالية في السابق تجارب لصواريخ حلقت فوق الأراضي اليابانية.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن كوسونج تبعد نحو 40 كيلومترا شمالي قاعدة رودونج للصواريخ متوسطة المدى على الساحل الغربي لكوريا الشمالية.

ويوم السبت الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً قصير المدى على الأقل يقول محللون إن مداه قد يصل إلى 500 كيلومتر.