شكرا لقرائتكم الأوروبيون يرفضون "إنذارات" إيران بعد تقليص التزاماتها النووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 21:17

برلين - رويترز - أعلنت دول أوروبية اليوم الخميس أنها تريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، ورفضت "إنذارات" من طهران بعدما تخلّت عن قيود مفروضة على برنامجها النووي وهددت بتحركات قد تشكل انتهاكاً للاتفاق.



وأعلنت إيران أمس الأربعاء عن خطوات تمثل تراجعاً عن بعض القيود على برنامجها النووي، وذلك رداً على عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بعدما انسحبت من الاتفاق قبل عام.

والتحركات الجديدة التي أعلنتها طهران لا تمثل في ما يبدو انتهاكاً للاتفاق حتى الآن، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن ما لم تجد القوى العالمية سبيلاً لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية خلال 60 يوماً، فستبدأ بلاده تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز المنصوص عليه في الاتفاق.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا: "نرفض أي إنذارات وسنقيّم امتثال إيران على أساس أدائها فيما يتعلق بالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية". وقال التكتل والوزراء في البيان: "عازمون على مواصلة الجهود من أجل استمرار التجارة المشروعة مع إيران، وهذا يشمل تفعيل الآلية الخاصة بالتبادل التجاري مع إيران".

ويلزم الاتفاق الذي أبرم عام 2015 إيران بتحجيم برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية. ووقعت إيران على الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إلى توسيع نطاق الاتفاق النووي ليشمل قضايا أخرى تهم الغرب، مثل سياسات إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي، بدلاً من الانسحاب منه. وقال ماكرون: "الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 خطأ لأنه يفسد ما حققناه بالفعل. ولهذا السبب فإن فرنسا باقية في الاتفاق وستبقى جزءاً منه، وآمل بشدة أن تبقى إيران".

وأضاف: "ساهمنا في التفاوض على هذه الاتفاق. بل إن فرنسا في ذلك الوقت ضغطت لكي يكون أكثر قبولا مما كانت ترغب الولايات المتحدة. أنه اتفاق جيد وقاعدة جيدة. يجب استكماله".

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ويحاول الأوروبيون العمل بنظام يسمح للمستثمرين من الخارج بالتعامل مع إيران مع تفادي العقوبات الأمريكية. لكن الآلية فشلت حتى الآن على أرض الواقع في ظل إعلان كل الشركات الأوروبية الكبرى، التي سبق وقالت إنها تعتزم الاستثمار في إيران، أنها ستتوقف عن فعل ذلك.

ودائما ما تنفي إيران أنها تسعى لإنتاج سلاح نووي.

وتقول طهران إنها تريد الالتزام بالاتفاق النووي. وقال ناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الخميس إن هدف إيران هو إعادة الاتفاق إلى مساره. لكن طهران أكدت أيضاً على أنها ستنسحب من الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، إذا لم تحصل على المزيد من الدعم الاقتصادي.

ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله مساء أمس الأربعاء: "لم نترك خطة العمل الشاملة المشتركة حتى الآن، لكننا نضع هذه الخطوة على جدول أعمالنا وسيحدث هذا خطوة بخطوة".

ويقول مؤيدو الاتفاق النووي، بما في ذلك الرئيس الأميركي السابق بارك أوباما وحلفاء ترامب الأوروبيون، إن الاتفاق يطيل الوقت الذي ستستغرقه إيران لصنع سلاح نووي إذا قررت القيام بذلك، ويضمن اكتشاف ذلك. ويرون أن رفع العقوبات سيظهر للمواطنين الإيرانيين فوائد التعاون مع العالم وسيجعل من الصعب على المحافظين التراجع عن الإصلاحات.

وتدفع إدارة ترامب بأن الاتفاق النووي معيب لأنه ليس دائماً ولا يتناول برنامج الصواريخ الإيراني ولا يعاقب طهران على ما تعتبره واشنطن تدخلاً في شؤون دول المنطقة.

وتقول فرنسا، بقيادة ماكرون، إن هذه القضايا سيكون من الأسهل معالجتها في اتفاق مستقبلي إذا تم الاحتفاظ بالاتفاق الحالي. وتقول إيران إن برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية قضايا سيادية غير قابلة للتفاوض.