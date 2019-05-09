مصر: براءة العادلي وآخرين من تهم بالفساد

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ ساعة في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 17:48

قضت محكمة جنايات الجيزة (جنوب القاهرة) ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري السابق و8 آخرين من قيادات وزارة الداخلية السابقين، في اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أموال الوزراة.



وعاقبت المحكمة منهم واحداً وهو ناديم خلف بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليوناً و120 ألف جنيه والعزل من الوظيفة. وعاقبت المحكمة منهم واحداً وهو ناديم خلف بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليوناً و120 ألف جنيه والعزل من الوظيفة. وكان قاضي التحقيق أحال العادلي وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ مليارين و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً. وسبق وأن قضت محكمة جنايات القاهرة، في نيسان (أبريل) 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في القضية، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي وآخرين برد مبالغ ضخمة.



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