شكرا لقرائتكم وفد أمني مصري يصل غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعتين في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 17:14

وصل الخميس الوفد الأمني المصري إلى غزة قادمًا من "تل أبيب" لبحث العودة لتطبيق التفاهمات التي جرى التوصل اليها بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل.



وضمّ الوفد المصري مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، ووكيل الاستخبارات أحمد فاروق، حيث اجرى محادثات مع الفصائل الفلسطينية ركزت على التطورات الأخيرة في غزة.

وتأتي جولة الوفد المصري بعد أيام من وقف لإطلاق النار عقب تصعيد الإسرائيلي على القطاع استمر ليومين. وأفيد ان زيارة الوفد الى القطاع جاءت للاشراف على تنفيذ تفاهمات التهدئة ومنع اندلاع مواجهة جديدة.

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ووصل وفدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إلى قطاع غزة مساء الأربعاء، بعد زيارة للقاهرة استمرت أياما.

وقال مصدر فلسطيني مسؤول في معبر رفح: "وصل وفدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلى القطاع، قادمين من مصر".

ووصل الوفدان القاهرة، الخميس الماضي، وأجريا مباحثات مع جهاز الاستخبارات المصرية حول التفاهمات التي ترعاها القاهرة بخصوص تخفيف الحصار عن قطاع غزة.