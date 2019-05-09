شكرا لقرائتكم الخليل عن سلامة: الليرة اللبنانية صامدة بقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 22:29

شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن "الليرة اللبنانية صامدة بقوة، ولا سبب على الإطلاق لخلق الذعر في نفوس المواطنين، فسيولة المصارف والإمكانات الضخمة لمصرف لبنان قادرة من دون أي شك على مواجهة هذه المحاولات التي باءت سابقا بالفشل الذريع، وسيكون هذا مصيرها حاضرا ومستقبلا". وذلك وفق أمين عام "كتلة التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، بعد زيارته الحاكم، مؤكدا "على متانة القطاع المصرفي ودوره المحوري في تثبيت دعائم الإقتصاد الوطني".



ونقل الخليل عن سلامة وفق بيان صادر عن مكتبه، تأكيده "ان الاشاعات لم تؤثر على الإطلاق على متانة سعر صرف الليرة اللبنانية وثباتها، ولا على المصارف اللبنانية من حيث سلامة القطاع المصرفي وقدرته على تلبية حاجات المواطنين دون أي تحديد أو منع أي مودع من تحريك حساباته بما يريده وبالمبالغ التي يطلبها". وأشار إلى أن "إتصالات الحاكم مستمرة برئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، لإطلاعهم بشكل مستمر على الأوضاع المريحة في الأسواق اللبنانية".

الى ذلك عرض رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد ظهر اليوم (الخميس) مع سلامة الوضعين الاقتصادي والمالي، وتطرق الحديث الى الموازنة.