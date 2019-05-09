شكرا لقرائتكم عون لوفد كنائس الشرق الأوسط: بقاء الفلسطينيين والسوريين يغيرّ ديموغرافية لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 20:02

طالب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مجلس كنائس الشرق الاوسط بـ"مساعدة لبنان في حل مسألة النازحين السوريين من خلال اقناع الدول الغربية بقبول عودتهم في اسرع وقت ممكن الى بلدهم"، لافتا الى ان "اسرائيل اعلنت ان اللاجئين الفلسطينيين سيبقون حيث هم الآن. في لبنان هناك نصف مليون لاجىء فلسطيني، اذا بقوا عندنا مع مليون و600 الف نازح سوري، لا يعود للبنان من وجود، لأن الديموغرافيا الخاصة به تتغير بالكامل".



كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم (الخميس) في قصر بعبدا وفدا من مجلس كنائس الشرق الاوسط برئاسة الامينة العامة للمجلس ثريا ايلي بشعلاني، ضم ممثلين عن كل من: مصر والاراضي المقدسة والاردن والعراق وسورية ولبنان وقبرص، بالاضافة الى المانيا وبريطانيا والسويد والدانمارك والنروج والولايات المتحدة الاميركية.

وتحدثت بشعلاني، فأشارت الى ان الوفد "يضم اساقفة وقساوسة ورهبانا وعلمانيين جاؤوا لمؤازرة المجلس في خططه ومشاريعه الهادفة الى رسم سياسات كنسية عامة، تؤثر في القرارات المحلية والدولية من اجل نشر القيم الانسانية وصون كرامة الانسان وحريته في المنطقة كما في العالم".

واذ اشارت الى "انعقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الاوسط صيف 2020 والتي سيعمل البطاركة والقساوسة وابناء الكنائس على التفكير في خلالها بمستقبل الحضور المسيحي في المنطقة ورسالتنا وعيشنا مع المسلمين وكل ابناء المنطقة"، توجهت الى الرئيس عون بالتمني بـ"ان يسهل الامن العام اللبناني منح تأشيرات الدخول لمن سيأتون من الشرق الاوسط ولا سيما من الاراضي المقدسة وسورية"، معربة عن املها في "ان يبقى لبنان واحة ومركزا للقاء الثقافات والحضارات والاديان".

ورد عون مؤيدا "توجه مجلس كنائس الشرق الاوسط في الاتجاه نفسه"، وقال: "المشكلة لها وجوه عدة في لبنان والدول العربية بسبب صدور قرار من الولايات المتحدة بضم القدس الى اسرائيل واعلان اسرائيل انها دولة يهودية ووطن قومي لليهود، وهذا ما نعتبره عنصرية من قبلها، وهي اقدمت على مر الوقت على طرد المسيحيين والمسلمين، ما يشكل خطرا كبيرا على السلام".

أضاف: "حتى لو اقامت الحكومات سلاما بين بعضها، يمكن للحرب أن تتجدد بين الشعوب. فالسلام على الورق لا ينفع اذا لم تثق به الشعوب. لقد بنت اسرائيل حائطا حول القدس وعند الحدود، لأن ذلك باعتقادها يحميها. تاريخيا أنشئت الاسوار حول القدس 6 مرات وفي كل مرة كانت تسقط".

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واشار عون إلى "التأثيرات السلبية لوجود هذا العدد من اللاجئين والنازحين، اقتصاديا وامنيا وتربويا على لبنان الذي لم يعد باستطاعته تحملها"، وتوجه الى الوفد قائلا: "ما نطلبه منكم هو مساعدة لبنان لايجاد حل لهذا الملف، عبر اقناع الدول الغربية بالقبول بعودة النازحين السوريين الى بلادهم في اسرع وقت ممكن، بعدما بلغت الكثافة السكانية في لبنان نسبة 600 شخص في الكيلومتر المربع، وهذه الكثافة هي عادة للمدن وليست على مستوى بلد بأكمله".

وعن الوجود المسيحي في الشرق، لفت إلى أن "المسيحيين كانوا في الماضي اقليات في الشرق لكنهم كانوا يعيشون بسلام، ومع موجة الارهاب التي اجتاحت المنطقة باتوا اقلية الاقليات، وهذا امر تعيس جدا بالنسبة الينا".

وأطلع رئيس الجمهورية الوفد على سعيه في الامم المتحدة "لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان، تكون بمثابة مركز عالمي للحوار بين مختلف الاديان والاتنيات والحضارات"، وقال: "لبنان مؤهل للعب هذا الدور لأن ثقافات العالم باسره بدأت بالانتشار من المتوسط، ولاحقا شاركنا في نقل المعرفة من الشرق الى الغرب عندما كان الشرق متفوقا، وبعدها من الغرب الى الشرق. لبنان ليس مجرد معبر الى الشرق، انه عقل للشرق وقلب للغرب".

ريتشارد

وأجرى عون مع السفيرة الاميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد، جولة افق تناولت الاوضاع العامة والتطورات الاقليمية. وسلمها افكارا تتعلق بآلية عمل يمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وزارت ريتشارد ايضا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وعرض معها للاوضاع في لبنان والمنطقة.

واكد بري "موقف رئيس الجمهورية، وان الموقف موحد بين اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة".