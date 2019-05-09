إسرائيل تعتقل تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية

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محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 16:20

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم تسعة فلسطينيين على الأقل من محافظات الضفة الغربية.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة عوريف في محافظة نابلس، فيما اعتقلت فلسطينيًا من بلدة بير الباشا في محافظة جنين، أثناء مروره عن حاجز طيار قرب بلدة يعبد. وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين على الأقل من القدس منذ أمس الاربعاء.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة عوريف في محافظة نابلس، فيما اعتقلت فلسطينيًا من بلدة بير الباشا في محافظة جنين، أثناء مروره عن حاجز طيار قرب بلدة يعبد. وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين على الأقل من القدس منذ أمس الاربعاء.

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