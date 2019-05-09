شكرا لقرائتكم استعراض عسكري روسي في حميميم السورية لمناسبة عيد النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 15:43

جرى في قاعدة حميميم الروسية في سورية، اليوم الخميس، عرض عسكري، لمناسبة ذكرى عيد النصر.



وشارك في الفعالية، حوالي 750 عسكريا، من المجموعة العسكرية الروسية، ومن الجيش السوري، وكذلك حوالي 20 قطعة من المعدات العسكرية.

وأمام المنصة في قاعدة حميميم الجوية، مرّت أرتال ضباط إدارة مجموعة القوات والمجموعة التكتيكية، وجنود فوج الدفاع الجوي الصاروخي، والمفرزة الطبية الخاصة، وكذلك رتل المجموعة المختلطة للنساء العسكريات، بالإضافة إلى وحدة الشرطة العسكرية الروسية ومجموعات من العسكريين من الجيش السوري.

وضمت مجموعة الآليات والمعدات العسكرية، عربات مدرعة وعربات نقل جنود قتالية كما عرضت مجموعة من الطائرات الحربية الروسية والمروحيات.