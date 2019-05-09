شكرا لقرائتكم فلسطين تعتبر "صفقة القرن" اعترافاً أميركياً بالفصل العنصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 15:32

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية "إن المناخات والأجواء التي توفرها التصريحات والمواقف الأميركية الخاصة بما تسمى صفقة القرن تشجع اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهوره من المتطرفين والمستوطنين على ابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، واستباحة حياة الفلسطيني ومقومات صموده على أرضه، وتمسكه بها".



وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن هذه التصريحات والمواقف تأتي في إطار محاولة أميركية - اسرائيلية لتدمير آمال أو تطلعات فلسطينية في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية واستبدالها وبقوة الاحتلال بصيغ ظاهرها (مُبادرة أميركية لحل الصراع)، وباطنها استعماري توسعي لفرض التعايش على الفلسطينيين مع دولة الاحتلال ودولة المستوطنين بإغراءات وحوافز اقتصادية وبعض الحقوق المدنية بديلا عن الكرامة السياسية والحقوق الوطنية.

وأكدت أن إعلانات وقرارات ترمب المشؤومة، وما تتضمنه التسريبات الأميركية الخاصة بـ"صفقة القرن"، وما تمارسه سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على الأرض لا يعدو كونه محاولة لشرعنة وتعميق نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، وترجمة فعلية لمواقف اليمين الحاكم في "إسرائيل" وعقيدته المتطرفة.