شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلي وجرحى حصيلة التفجير الانتحاري بمنطقة جميلة في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن 3 أشخاص قتلوا فيما أصيب 7 آخرون في التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم /الخميس/ في منطقة جميلة شرقي بغداد. ولم تشر الوكالة إلى مزيد من التفاصيل.

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