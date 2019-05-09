شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلي وجرحى حصيلة التفجير الانتحاري بمنطقة جميلة في بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن 3 أشخاص قتلوا فيما أصيب 7 آخرون في التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم /الخميس/ في منطقة جميلة شرقي بغداد.
ولم تشر الوكالة إلى مزيد من التفاصيل.
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