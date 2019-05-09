البنتاجون: مقتل 13 إرهابيا بغارة أمريكية في الصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) اليوم /الخميس/ أن سلاح الجو استهدف موقعا لتنظيم (داعش) الإرهابي في جبال جوليس شمالي الصومال. وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن العملية التي تمت الأربعاء بالتنسيق مع السلطات الصومالية، أسفرت عن مقتل 13 إرهابيا من داعش الإرهابي ، مشيرة إلى أن التقييم الحالي لا يشير إلى إصابة أو مقتل مدنيين.

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