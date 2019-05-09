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قتلى وجرحى إثر تفجير انتحارى فى بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أعلنت قيادة عمليات بغداد العراقية اليوم /الخميس/ مقتل وإصابة عدد من المواطنين، لم يتم إحصاؤهم بعد، في تفجير انتحاري بمنطقة جميلة شرقي بغداد.

 

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وقالت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن عددا من الشهداء والجرحى سقطوا أثر تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف في أسواق منطقة جميلة في قاطع مدينة الصدر

 

 

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