شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى إثر تفجير انتحارى فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد العراقية اليوم /الخميس/ مقتل وإصابة عدد من المواطنين، لم يتم إحصاؤهم بعد، في تفجير انتحاري بمنطقة جميلة شرقي بغداد.

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وقالت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن عددا من الشهداء والجرحى سقطوا أثر تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف في أسواق منطقة جميلة في قاطع مدينة الصدر