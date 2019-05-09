شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى إثر تفجير انتحارى فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد العراقية اليوم /الخميس/ مقتل وإصابة عدد من المواطنين، لم يتم إحصاؤهم بعد، في تفجير انتحاري بمنطقة جميلة شرقي بغداد.
وقالت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن عددا من الشهداء والجرحى سقطوا أثر تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف في أسواق منطقة جميلة في قاطع مدينة الصدر
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى إثر تفجير انتحارى فى بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.