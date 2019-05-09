شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعبر عن القلق الشديد من تدهور الوضع الأمني في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم الخميس إن بلاده قلقة من تدهور الوضع الأمني والإنساني في ليبيا.
وأدلى هانت بتلك التعليقات بعد لقائه هو ورئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن مع فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها في طرابلس.
وقال هانت "الحكومة البريطانية تشاطر رئيس الوزراء السراج قلقه الشديد تجاه الموقف في أنحاء ليبيا حيث يستمر التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية".
وأضاف "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لوضع حد لإراقة الدماء والغموض".
وتابع هانت قائلا "دعونا رئيس الوزراء السراج إلى حث كل الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها والعودة للمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعبر عن القلق الشديد من تدهور الوضع الأمني في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.