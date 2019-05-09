مقتل شخص وإصابة 7 آخرين على الأقل بتفجير انتحاري شرق بغداد

بغداد — سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة " سبوتنيك" إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في منطقة جميلة التابعة لمدينة الصدر ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح ".

ولفت المصجر إلى أن " هذه الحصيلة أولية وقد تزداد ".

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وكان اللواء 313 بالحشد الشعبي، ضبط اليوم الخميس، العشرات من العبوات الناسفة وقذائف الهاون شمالي العاصمة بغداد.

ونقل موقع "الحشد الشعبي"، أن "هندسة المتفجرات التابعة للواء 313 بالحشد نفذت عملية مسح ميداني في منطقة البو جروب جنوب غرب مدينة سامراء ، مبينا أن العملية أسفرت عن العثور على عدد كبير من العبوات الناسفة والقذائف من مخلفات "داعش" الإجرامي".

وأضاف الموقع، "إن هندسة المتفجرات تمكنت تم تفكيك العبوات بشكل تام وتفجيرها بشكل آمن".