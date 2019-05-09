ونشر قرقاش في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، بهذا الخصوص، قال فيها:
انتهت المرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية، ولا جديد من الفريق القانوني القطري.
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، قائلا:
معضلة الدوحة الكبيرة أنها تدعي التمييز ضد مواطنيها، ليتبين في المحكمة أنها تحجب المواقع التي تسهل حركتهم وتتعمد تقييدهم، تناقض زعزع موقفهم القانوني، وأحرج محاميهم وأضعف مرافعتهم.
وكان قرقاش أكد في تغريدات سابقة له، مساء أمس الأربعاء، تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وثائق وتقارير قدمتها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكتب قرقاش، أول أمس الثلاثاء، إن أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوضت سيادتها"، مضيفا: "أحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها".
وتابع "أما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر"، مضيفا "هذه رسالة لاهاي".
وبدأت الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، ودول المقاطعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، في 5 يونيو/حزيران عام 2017.
وتسببت تلك الأزمة في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والدول الأربع، ونتج عنها توقف الحركة البحرية والبرية والجوية بينها وبين تلك الدول.
وتتهم دول المقاطعة، الدوحة بدعم الإرهاب، ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة، والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة بشدة وتعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر لسبب جديد... قرقاش: ضعف مرافعة قطر أمام محكمة العدل الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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