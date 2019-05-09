الجزائر.. بن صالح يتمسك برئاسيات 4 يوليو رغم رفضها شعبيا

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، تمسكه بإجراء رئاسيات 4 يوليو/ تموز المقبل، في موعدها، رغم رفضها من المعارضة والحراك الشعبي.

جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية نقلته الإذاعة الحكومية، توج لقاء جمع بن صالح، برئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وأشار البيان، إلى أن بن صالح، "أكد على "ضرورة احترام الآجال والمواعيد التي ينص عليها الدستور وقوانين الجمهورية، مع توفير كل الشروط والآليات اللازمة لإجراء هذه الاستحقاقات الهامة بكل شفافية ونزاهة وموضوعية".

وألح بن صالح، بحسب البيان، "على ضرورة إبقاء كل قنوات التشاور والحوار مفتوحة مع جميع الجهات والشركاء المعنيين بانتخابات الرابع من يوليو (تموز) المقبل".

ولفت البيان، إلى أن رئيس الدولة المؤقت، تلقى عرضا مفصلا من رئيس الوزراء، عن سير التحضيرات الخاصة برئاسيات 4 يوليو المقبل.

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وأوضح أن التقرير المفصل تطرق لمراجعة قوائم الناخبين، وسحب استمارات الترشح للرئاسيات، وجميع الترتيبات المتعلقة بالجوانب المادية التي وفرتها الحكومة.

وتواجه رئاسيات 4 يوليو، رفضا شعبيا واسعا، تجلى من خلال شعارات ولافتات رددت ورفعت في مسيرات الجمعة، منذ أبريل الماضي، مناهضة لإجرائها.

كما عبرت جل أطياف المعارضة، رفضها إجراء انتخابات الرئاسة في يوليو المقبل، بدعوى عدم توفر الظروف المناسبة لها، ورفض إشراف وجوه نظام بوتفليقة عليها.

كما يواجه بن صالح، وبدوي، وأعضاء الحكومة، رفضا شعبيا واسعا باعتبارهم من وجوه نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.



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