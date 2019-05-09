التعليم: المالك مديراً لـ #الإيسيسكو حتى 2024

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن 50 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم “الإيسيسكو” صادقت على تعيين الدكتور سالم المالك (مرشح المملكة) مديراً عاماً للمنظمة حتى 2024. وهنأ آل الشيخ، الدكتور المالك، بثقة القيادة بترشيحه مديراً للمنظمة.

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