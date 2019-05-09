باكستان تقبض على عشرات الصينيين وعملائهم.. تعرف على الأسباب!

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الخليج - د ب أ
ألقت باكستان اليوم القبض على عشرات من الرجال الصينيين وعملائهم في حملة إجراءات صارمة الأسبوع الجاري ضد المهربين الذين يستهدفون النساء اليافعات.
وقال سعيد عباسي من وكالة التحقيقات الاتحادية، إن السلطات ألقت القبض على الرجال في عدة مدن بإقليم البنجاب بوسط البلاد منذ الأحد.
وأنقذت السلطات ست نساء تتراوح أعمارهن بين 17 و25 عامًا خلال العملية.
وتم إطلاق العملية، بعد إغواء عديد من النساء -أغلبهن مسيحيات- بأمل الزواج برجال صينيين، ثم جرى تهريبهن إلى الصين وإجبارهن على ممارسة البغاء هناك.
وأوضح عباسي أن السلطات الصينية أنقذت أغلب النساء بعدما أخطرت السفارة الباكستانية في بكين المسؤولين بشأن التهريب.
وقال طارق رستم شوهان الذي قاد العملية في مدينة لاهور بشرق البلاد: «العصابات الصينية تعمل بطريقة منظمة».
وأضاف أن 30 صينيًّا على الأقل، وأكثر من 12 من عملائهم المحليين اعتقلوا في مدينة لاهور وحدها.
وتريد باكستان إعادة أكثر من مليوني لاجئ أفغاني إلى بلادهم، ضمن جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع اختتام مبعوثين أمريكيين زيارتهم لإسلام آباد.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الباكستانية -عقب إجراء لقاءات بين دبلوماسيين باكستانيين ووفد بقيادة المبعوث الأمريكي للسلام زلماي خليل زاد-: هذا أحد المقترحات التي طرحناها.
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