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ابها
نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في نادي الحي للبنات بثانوية الشرف ، عصر أمس ( الأربعاء ) برنامجا لتفطير رجال الأمن في مدينة أبها تحت شعار ( لهم علينا حق) ،بإشراف ميداني من مدير عام التعليم سعد الجوني .
وأوضحت قائدة النادي زبيدة العويضة، أنه تم توزيع الطالبات على حديقة أبو خيال وشارع الفن وممشي حي المروج ، وعملن على تقديم الوجبات لرجال الأمن ، في خطوة تهدف إلى تقدير دورهم الريادي في المجتمع ، وعظم مسؤوليتهم ، لافتة إلى أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي ينفذها النادي خلال الشهر الفضيل .
كانت هذه تفاصيل خبر طالبات تعليم عسير يُقدّمنَ الإفطار لرجال الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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