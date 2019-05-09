طالبات تعليم عسير يُقدّمنَ الإفطار لرجال الأمن

ابها

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في نادي الحي للبنات بثانوية الشرف ، عصر أمس ( الأربعاء ) برنامجا لتفطير رجال الأمن في مدينة أبها تحت شعار ( لهم علينا حق) ،بإشراف ميداني من مدير عام التعليم سعد الجوني .

وأوضحت قائدة النادي زبيدة العويضة، أنه تم توزيع الطالبات على حديقة أبو خيال وشارع الفن وممشي حي المروج ، وعملن على تقديم الوجبات لرجال الأمن ، في خطوة تهدف إلى تقدير دورهم الريادي في المجتمع ، وعظم مسؤوليتهم ، لافتة إلى أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي ينفذها النادي خلال الشهر الفضيل .