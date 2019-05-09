صحيفة الخليج الإلكترونية

البرج الأول في الاذاعة برنامج نسهر سوا”.

أضخم البرامج وأعلاه، يعدُ من أبرز البرامج الثقافية والفنية .

كما أيضاً .يهمُ بإنفتاح جزئي . مبسط للحد من معنى الثقافة الادبية .

بما يكون ومن أبرز ما يكون هذا البرنامج، هدوءه ساكن ، معطى للكثافة العالية لدى الموهوبين .

ولكن أجدتُ سائلٌ . يذوب ذوبان الماء .

“نسهر سوا”..له حدود معينة .وله تعريف خاص عن بقية البرامج الإذاعية .

وأنا خاضيةٍ بخاطري لهذا البرنامج العظيم .

برنامج ساطعٌ على صوت المذياع ،مرئي ، له الآلف الحكاية .والمعنى عنه .

لدي نظرتان لها لؤلؤةً بعيناي .لبرنامجٌ إذاعياٌ . خُطاهُ متأنيه .

النظرة الأولى : للجمال، وسكون هادئ لكنه يعدُ من أبرز المعدين والمشرفين داخل الإذاعة . *هو صاحب الأحترام، صاحب الخُلق الجميل . . ..هو لستُ أستاذ فقط بل يعدُ المايستروا الأساسي في الاذاعة ….

راقي ، ودوماً متألق بكلامه هو الاستاذ محمد أحمد عسيري ..

النظرة الثانية: هي ملفتةً . بصوتها الشجن .وأنا قلت هي كروان الاذاعة الصوتية .

كما لها فخامةً في الحضور . وفخامة في الكلام ..

متميزةً ،متمكنه صبوره بما تعملهُ داخل الاذاعة …

الجميلة والرائعة الاستاذة فوز بنت عوض الخمعلي .

هكذا بدأت وسأبدا بكتابي لجمال هذا البرنامج ..أنه برنامج يحكي قصص الموهوبين من ثقافة ،وفن ، وإبداع يتجدد يوماً بعد يوم …

سيبقى وسيبقى هذا البرنامج الإذاعي بصوت ينادي حروفٌ لها شوقُ . وآمال في الحياة.

الشكر الجزيل لطاقم البرنامج .بصمت وبهدوء الكاسي بشكله الجميل .

وللمخرج الذي له .التقدير والعرفان بكل ود واحترام الأستاذ محمد الرويس.

تحياتي لكم.

بقلم

الكاتبة /هياء عبد العزيز الحوطي

@amabdalazi