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صحيفة الخليج الإلكترونية
البرج الأول في الاذاعة برنامج نسهر سوا”.
أضخم البرامج وأعلاه، يعدُ من أبرز البرامج الثقافية والفنية .
كما أيضاً .يهمُ بإنفتاح جزئي . مبسط للحد من معنى الثقافة الادبية .
بما يكون ومن أبرز ما يكون هذا البرنامج، هدوءه ساكن ، معطى للكثافة العالية لدى الموهوبين .
ولكن أجدتُ سائلٌ . يذوب ذوبان الماء .
“نسهر سوا”..له حدود معينة .وله تعريف خاص عن بقية البرامج الإذاعية .
وأنا خاضيةٍ بخاطري لهذا البرنامج العظيم .
برنامج ساطعٌ على صوت المذياع ،مرئي ، له الآلف الحكاية .والمعنى عنه .
لدي نظرتان لها لؤلؤةً بعيناي .لبرنامجٌ إذاعياٌ . خُطاهُ متأنيه .
النظرة الأولى : للجمال، وسكون هادئ لكنه يعدُ من أبرز المعدين والمشرفين داخل الإذاعة . *هو صاحب الأحترام، صاحب الخُلق الجميل . . ..هو لستُ أستاذ فقط بل يعدُ المايستروا الأساسي في الاذاعة ….
راقي ، ودوماً متألق بكلامه هو الاستاذ محمد أحمد عسيري ..
النظرة الثانية: هي ملفتةً . بصوتها الشجن .وأنا قلت هي كروان الاذاعة الصوتية .
كما لها فخامةً في الحضور . وفخامة في الكلام ..
متميزةً ،متمكنه صبوره بما تعملهُ داخل الاذاعة …
الجميلة والرائعة الاستاذة فوز بنت عوض الخمعلي .
هكذا بدأت وسأبدا بكتابي لجمال هذا البرنامج ..أنه برنامج يحكي قصص الموهوبين من ثقافة ،وفن ، وإبداع يتجدد يوماً بعد يوم …
سيبقى وسيبقى هذا البرنامج الإذاعي بصوت ينادي حروفٌ لها شوقُ . وآمال في الحياة.
الشكر الجزيل لطاقم البرنامج .بصمت وبهدوء الكاسي بشكله الجميل .
وللمخرج الذي له .التقدير والعرفان بكل ود واحترام الأستاذ محمد الرويس.
تحياتي لكم.
بقلم
الكاتبة /هياء عبد العزيز الحوطي
@amabdalazi
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