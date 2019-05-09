الان تتابع كيف تتناول الحلوى في رمضان دون أن يزيد وزنك؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

نعاني في رمضان من الإفراط في تناول الحلويات، ولا يستطيع كثيرون مقاومة أصناف الحلوى المصنوعة بحرفية عالية، وعلى رأسها الكنافة والبسبوسة وغيرها، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ بنهاية الشهر المبارك.

فكيف تستمتع بتناول الحلويات في رمضان، وتحافظ في الوقت نفسه على وزنك من الزيادة، إليك ما يجب فعله:

1- تناول كوبا من الماء قبل تناول الحلوى، إذ يحفز على الشبع سريعا.

2- احرص على تقطيع الحلوى إلى قطع صغيرة قبل تقديمها أو تناولها، لأن هذه الطريقة تساعد على تناول قطعة واحدة أو اثنتين على الأكثر منها، على عكس قطع الحلوى الكبيرة التي تحفزك لا إراديا على تناول كميات أكبر.

3- واظب على ممارسة الرياضة بشكل منتظم خلال شهر رمضان لزيادة معدل الحرق. فيمكنك الذهاب الى النادي ثلاث مرات في الأسبوع وممارسة مجموعة من تمارين الأيروبكس والكارديو للحفاظ على وزنك.

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4- يجب تناول الحلوى الكاملة الدسم مرة في الأسبوع وبكمية قليلة. كما يمكن تناول الحلوى المعتدلة السكر والدسم والمصنوعة من الدقيق الأسمر مرتين في الأسبوع ، أما الحلوى الدايت فيمكن تناولها كل يوم بدل حصة الفاكهة.

5- اشرب ما لا يقل عن ٨ أكواب يومياً من الماء لأنها تساعد على ترطيب الجسم وتطهيره من السموم وإنقاص الوزن.

6- اختَر بدائل الحلوى الرمضانية قليلة السعرات الحرارية، فمثلاً الكنافة المحمّرة أقل دسامة من الكنافة المعدة بالفرن. كذلك البقلاوة المغموسة بالعسل الأبيض أفضل من السكر. يمكنك أيضاً اختيار الكنافة بالجبن بدلاً من الكريمة. هذا لا يتناقض مع ضرورة التخفيف من كميتها.

7- استخدم الزبدة الطبيعية أو الزيت النباتي بدلاً من السمنة في إعداد الحلوى.

8- تجنب تناول الحلوى بعد تناول الإفطار مباشرة حتى لا يزداد حجم المعدة. بل من الأفضل تناولها بعد ساعتين او ثلاث ساعات من الإفطار حتى تكون المعدة قد هضمت الوجبة الرئيسية. وفي حال كنت بحاجة إلى تناول شيء من الحلوى مباشرة بعد الإفطار، فيمكنك استبدالها بالتمر الذي سيمدك بالطاقة والسكر المطلوبين.

9- لا تتغافل عن تناول الفاكهة بأنواعها في رمضان، لأنها تعدّ بديلاً صحياً لتعويض نقص السكر من جسمك في رمضان بدلاً من الحلويات.

10- استخدم العسل الأبيض بدلاً من السكر في تحلية العصائر الرمضانية، ويفضل تناول العصائر الطبيعية التي لا تحتاج إلى تحلية مثل عصير البرتقال والبطيخ وغيرها.