الان تتابع “جوجل أسيستانت” يضيف ميزة جديدة تهم السعودية ومصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قررت شركة جوجل إضافة اللهجتين السعودية والمصرية لمتحدثها الذكي جوجل أسيستانت Google Assistant، حسبما ذكر موقع “ماشابل” المتخصص.
وأوضح الموقع أن الخاصية الجديدة من جوجل تتخطى القدرة على التحدث باللغة العربية فقط، بل ستتمكن من الحديث والغناء أيضا، باللهجتين العاميتين المصرية والسعودية.
وأفاد الموقع الأمريكي بأن جوجل أتاح الخاصية الجديدة لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية بأنواعها، iOS وأندرويد، وقد تم تدشينها بالمملكة العربية السعودية بداية من الثلاثاء، على أن تطرح الخاصية بمصر في أقرب وقت.
وستساعد الخاصية الجديدة مستخدمي Google Assistant في التعرف إلى حالات الطقس والرد على المكالمات بالأوامر الصوتية، والتعرف إلى مواعيد الصلاة وقراء البريد الإلكتروني وغيرها من خدمات متحدث جوجل الذكية المتعددة.
وكل ما يحتاجه مستخدمو المتحدث الذكي من جوجل لاستخدام خاصية اللهجات السعودية والمصرية، هو التأكد من امتلاكهم لأحدث نسخة من تطبيق Google Assistant.
كانت هذه تفاصيل خبر “جوجل أسيستانت” يضيف ميزة جديدة تهم السعودية ومصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.