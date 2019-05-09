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جريمة داعشية تفتك بأسرة عراقية.. والضحايا 5 قتلى

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الشرطة العراقية أنّ مسلحين يتنمون على الأرجح إلى تنظيم "داعش"، قتلوا بالرصاص خمسة من أفراد أسرة واحدة، في هجوم على منزلهم قرب مدينة الموصل، شمالي البلاد.

 

وقالت الوزارة في بيانٍ لها،: "عناصر إرهابية هاجمت منزل مسؤول قروي في منطقة حمام العليل جنوبي الموصل، فقتلته وابنيه وأحد أقاربه، وأمه وأصابت شخصين آخرين".

 

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم، فإن مسلحي تنظيم داعش ينشطون في هذه المنطقة.

 

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وفي واقعة منفصلة، هاجم مسلحون مخزنًا للحبوب في بلدة الشرقاط، الخميس، فقتلوا حارسا وأضرموا النار في مركبة.

 

وفي ديسمبر 2017، أعلن العراق النصر على التنظيم الذي كان يسيطر يوما على مساحات واسعة من البلاد.

 

لكن المتشددين غيروا أساليبهم ليعتمدوا بشكل أكبر على الهجمات المنفردة منذ هزيمتهم وطردهم من المناطق التي كانت تحت سيطرتهم لسنوات.

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