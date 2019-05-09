جريمة داعشية تفتك بأسرة عراقية.. والضحايا 5 قتلى

وقالت الوزارة في بيانٍ لها،: "عناصر إرهابية هاجمت منزل مسؤول قروي في منطقة حمام العليل جنوبي الموصل، فقتلته وابنيه وأحد أقاربه، وأمه وأصابت شخصين آخرين".
وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم، فإن مسلحي تنظيم داعش ينشطون في هذه المنطقة.
وفي واقعة منفصلة، هاجم مسلحون مخزنًا للحبوب في بلدة الشرقاط، الخميس، فقتلوا حارسا وأضرموا النار في مركبة.
لكن المتشددين غيروا أساليبهم ليعتمدوا بشكل أكبر على الهجمات المنفردة منذ هزيمتهم وطردهم من المناطق التي كانت تحت سيطرتهم لسنوات.
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