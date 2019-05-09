تدهور الاتفاق و«اللاجئون الأفغان».. ورقة ضغط إيرانية ضد الغرب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي
نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستدعو المهاجرين الأفغان إلى مغادرة إيران إذا ما توقفت صادراتها النفطية.
وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أنَّ بلاده تخطط للخروج من الاتفاق النووي بالتدريج، وهدد الأوروبيين بأن بلاده ستمنع استقبال المهاجرين الأفغان إذا ما استمرت الضغوطات عليها.
ومن شأن إخراج المهاجرين الأفغان من إيران أن يفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والبلدان الأخرى.
وقال عراقجي: "إذا ما تأثرنا بالعقوبات ووصلت صادرات النفط حد الصفر فإنه من المحتمل أن نطلب من الإخوة والأخوات الأفغان مغادرة إيران".
وصرح بأنّ بلاده تضم حاليًّا ثلاثة ملايين من الرعايا الأفغان وأنَّهم يشغلون مليوني فرصة عمل وتبلغ الحوالات المالية منهم إلى الخارج بين ثلاثة إلى خمسة مليارات يورو.
وأكد أنّ بلاده تنفق ثمانية مليارات يورو على المشردين قائلًا إنّ بلاده ستتخذ إجراءات اقتصادية خاصة إذا ما توقفت صادراتها النفطية.
ورافقت تصريحات عراقجي وتلويحه بالضغط على المهاجرين الأفغان موجة تفاعلات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث وصف كثيرون تهديد المسؤول الإيراني بغير الإنساني والمناهض لمواطنين ناطقين باللغة الفارسية.
وأشار البيان إلى أنَّ "إيران كانت حرة، بموجب الاتفاق النووي، بالانخراط في شبكات إرهابية ورعايتها، وتطوير قوتها الصاروخية، وإثارة النزاعات الإقليمية، واحتجاز مواطني الولايات المتحدة ظلماً ومعاملة شعبها بوحشية، مع الحفاظ على بنية تحتية نووية قوية".
واكتمل أمس مرور عام كامل على إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا) وألمانيا.
وأمس، أعلنت إيران تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهددت بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا، في حال لم تطبق الدول الأخرى التزاماتها.
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