شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السورية تعد قائمة بأسماء 50 طفلا بانتظار العلاج في القرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية ، اليوم الخميس ، عن إعداد قائمة بأسماء خمسين طفلا ممن يعانون حالات مرضية تتطلب علاجا نوعيا بهدف إرسالهم إلى جمهورية القرم الروسية حسب اتفاق مسبق بين الجانبين.

وقالت رئيسة دائرة التعاون الدولي في وزارة الصحة وئام حيدر - في تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم" - إن هناك خمسة أطفال من أصل خمسين أصبحوا جاهزين للسفر وقد يتم ذلك في الأيام القادمة، بينما من المقرر أن يغادر الباقون للعلاج تباعا ، وذلك وفقا لاتفاق تم أواخر الشهر الماضي بين جمهورية القرم وسوريا.

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وأضافت أن الاتفاق يقضي باستقبال 50 طفلا جريحا أو يعاني مرضا للعلاج في شبه جزيرة القرم ، وهو ما بدأت خطواته العملية عندما زار سوريا وفد برئاسة النائبة في مجلس الدوما الروسي ناتاليا بوكلونسكايا ، وقد عاين الوفد بعض الأطفال في مستشفى دمشق على أن يعود ثانية منتصف الشهر الجاري لاستكمال الاتفاق.

من جانبه ، قال مدير المستشفى هيثم الحسيني إن وزارة الصحة كانت قد طلبت من جميع المحافظات إرسال حالات الأطفال الذين يحتاجون علاجات نوعية في تخصصات عدة.