شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تطالب بمزيد من الإجراءات الأمنية لمطاردة خلايا "داعش" النائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، القوات الأمنية بمزيد من الإجراءات الأمنية للقضاء على خلايا تنظيم "داعش" النائمة في محافظة نينوى.

وقال مدير مكتب المفوضية فيصل فتحي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن خلايا "داعش" الإرهابية قامت بجريمة بشعة فجر اليوم من خلال الاعتداء على منزل بمنطقة الكوار غرب مركز المدينة من الساحل الأيمن وقتل عائلة من ستة أفراد".

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وطالب فتحي، الحكومة المحلية والقوى الأمنية بالقيام بالإجراءات السريعة لضمان عدم تمكن عصابات داعش الإجرامية من بث الرعب في صفوف المدنيين وجعلهم يشعرون بغياب الأمان، ما يؤثر سلبًا على إعادة الحياة في عموم المحافظة.