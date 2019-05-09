شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يحرر مدينة وبلدتين بريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية بأن الجيش السورى دخل إلى مدينة قلعة المضيق وبلدتى الكركات والتوينة بريف حماة؛ إثر انسحاب مسلحى (جبهة النصرة) منها اليوم الخميس. وأضافت أن وحدات الهندسة السورية بدأت بتمشيط الأحياء والمزارع المحيطة بتلك المناطق، مشيرة إلى أن قوات الحكومة السورية انتزعت السيطرة على قلعة المضيق وقريتى (تل هواش - الكركات) القريبتين. Advertisements

وذكرت القناة - نقلًا عن المرصد السورى لحقوق الإنسان - أن مقاتلى المعارضة انسحبوا من هناك بعد أن أوشك الجيش على تطويقهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يحرر مدينة وبلدتين بريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.