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ونقلت "سانا" عن مصادر أهلية تأكيدها أن "طيران التحالف الأمريكي وميليشيا قسد ارتكبوا مجزرة استشهد فيها 6 مدنيين من أهالي بلدة الشحيل بريف دير الزور الشمالي الشرقي".
© AFP 2019 / Bullent Kilic
وأضافت "سانا" أن مدنيا سوريا قتل بنيران قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعد مظاهرات خرجت للتنديد بممارسات "قسد".
ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي في سوريا فيديو قالت إنه لمتظاهرين في بلدة الشحيل وهم يحرقون حاجزا لـ"قسد".
وشهدت عدة مناطق في ريف دير الزور الشرقي مظاهرات احتجاجا على ممارسات قوات سوريا الديمقراطية، فيما شهدت الرقة ودير الزور هجمات مجهولة المصدر على مواقع "ٌسد" مما أدى لمقتل العديد من مقاتليها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هجوم لـ"قسد" مدعوم جويا... مقتل 6 مدنيين بريف دير الزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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