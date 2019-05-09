بعد هجوم لـ"قسد" مدعوم جويا... مقتل 6 مدنيين بريف دير الزور

ونقلت "سانا" عن مصادر أهلية تأكيدها أن "طيران التحالف الأمريكي وميليشيا قسد ارتكبوا مجزرة استشهد فيها 6 مدنيين من أهالي بلدة الشحيل بريف دير الزور الشمالي الشرقي".

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وبينت المصادر أن "مجموعة من ميليشيا قسد أقدمت فجر اليوم على محاصرة حي الكتف في بلدة الشحيل لأكثر من ساعتين بمؤازرة من الطيران المروحي الأمريكي الذي حلق على ارتفاعات منخفضة ثم نفذت اقتحاما مترافقا بإطلاق نار كثيف وعشوائي على أهالي الحي ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين وجرح 4 آخرين واعتقال عدد من الأهالي وترويع البلدة بالكامل".

وأضافت "سانا" أن مدنيا سوريا قتل بنيران قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعد مظاهرات خرجت للتنديد بممارسات "قسد".

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي في سوريا فيديو قالت إنه لمتظاهرين في بلدة الشحيل وهم يحرقون حاجزا لـ"قسد".

وشهدت عدة مناطق في ريف دير الزور الشرقي مظاهرات احتجاجا على ممارسات قوات سوريا الديمقراطية، فيما شهدت الرقة ودير الزور هجمات مجهولة المصدر على مواقع "ٌسد" مما أدى لمقتل العديد من مقاتليها.